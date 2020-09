Kaolack, 25 sept ( APS) - Quelques 500 poches de sang sont collectées chaque mois à la banque de sang de l’hôpital régional de Kaolack, a fait savoir le chef de service du laboratoire et de la banque de sang, Dr Aliou Dia.



"En moyenne, 500 poches de sang sont collectées chaque mois au niveau de la banque de sang mais la demande est largement supérieure à l’offre", a t-il indiqué dans un entretien avec l’APS.



La banque de sang, une division du laboratoire, est une banque de sang régionale car elle reçoit des demandes qui viennent de partout à travers la région, a t-il souligné.



Aussi, en termes de ressources humaines, la banque de sang compte 11 agents notamment des techniciens supérieurs et des aides, avec un système de garde en permanence.



Selon Dr Dia , la pandémie a eu des impacts négatifs sur la collecte des poches car les potentiels donneurs ont fortement réduit leur fréquentation des hôpitaux.



"On a eu d’énormes difficultés pour la collecte car les gens évitaient de fréquenter l’hôpital. Mais en ce moment, la situation s’améliore peu a peu", a t-il soutenu, rappelant qu’un homme peut donner du sang tous les trois mois, la femme, tous les 4 mois.



Dr Dia a invité la population à se rapprocher du laboratoire pour donner de leur sang et sauver des vies.



