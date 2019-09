Kaolack, 6 sept (APS) - La région médicale de Kaolack (centre) a réceptionné vendredi des équipements ‘’d’une valeur de 2,5 millions de francs CFA’’ offerts par un officier des douanes à la retraite, a constaté l’APS.



"Ce don de matériel médical (…) est constitué de 28 appareils nébuliseurs, de trois aspirateurs professionnels pour nouveau-nés et de trois pèse-bébés", a précisé le donateur, Abdoulaye Godiane Diané.

"Par le passé, mon fils a piqué une crise d’asthme. J’avais, à l’époque, constaté qu’il n’y avait pas à Kaolack assez d’équipements pour la prise en charge de cette maladie. En raison de la dangerosité de la maladie, j’ai pensé à venir en aide à la population. Et grâce à l’aide de mes amis, j’ai pu faire ce don", a-t-il expliqué.



Pour le docteur Aïssatou Barry Diouf, médecin-chef de la région de Kaoalck, ces équipements vont contribuer à faciliter la prise en charge des urgences, notamment les crises d’asthme chez les nouveau-nés.



"C’est un geste que nous saluons. Et au nom du ministre de la Santé et de l’Action sociale, nous remercions M. Diané et ses amis pour cet acte citoyen. Ils ont contribué à la prise en charge de la santé des populations’’, a-t-elle dit.