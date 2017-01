Kaolack, 5 jan (APS) - L’ONG Plan international/Sénégal a procédé, jeudi à Kaolack, au lancement du projet "Strengthning health of outcomes for women and children" (SHOW), un programme destiné à lutter durablement contre la mortalité néonatale et infantile dans la région, a constaté l’APS.



Financé par le gouvernement du Canada, le projet show va intervenir dans les districts sanitaires de Kaolack et de Nioro du Rip, pour une durée de quatre ans et demie, a indiqué son coordonnateur dans ces deux districts, Babacar Ndiaye.







S’exprimant lors de l’atelier de lancement de ce projet dans la région, il a indiqué que le projet cible les femmes enceintes, les enfants de manière générale et les cibles indirectes, comme les organisations communautaires de base (OCB) et les clubs d’éducation à la vie familiale (EVF).



‘’L’atelier de lancement a réuni les parties prenantes pour

qu’elles s’imprègnent et comprennent leur part de responsabilité, assurer ensemble la mise en œuvre dans l’atteindre des objectifs, qui sont de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans les districts de Nioro et de Kaolack’’, a-t-il précisé.



Il a annoncé que le projet interviendra "dans les 28 postes de santé du district sanitaire de Kaolack" et "toutes les communes qui sont dans le district sanitaire de Kaolack, de même qu’à Nioro’’.



Au-delà de la région de Kaolack, les autres régions bénéficiaires de ce projet sont : Dakar, Louga, Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou.