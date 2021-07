Kaolack, 9 juil (APS) - Un comité régional de développement (CRD) axé sur l’approche One Heath (Une seule santé) s’est tenu vendredi à Kaolack (centre), dans l’objectif de parvenir à une appropriation de ce concept et sa mise en oeuvre par tous les secteurs.



"Le concept +One Heath+ a été développé depuis quelque temps par les organisations spécialistes phares en matière de santé animale, humaine et environnementale. (…) Et nous avons pensé descendre au niveau des régions, pour que tous les secteurs (…) puissent s’approprier le concept one Heath et le mettre en œuvre", a expliqué le représentant du Haut Conseil national pour la sécurité sanitaire mondiale au Sénégal, docteur Mamadou Ndiaye.