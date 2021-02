Ndiaffat (Kaolack), 1er fev (APS) – Le sous-préfet de Ndiedieng, Babacar Kébé, a procédé, dimanche à la pose de la première pierre du centre de santé de Ndiaffat, une commune du département de Kaolack, a constaté l’APS.

’’Ce projet de construction du centre de santé à Ndiaffat d’une valeur de 450 millions de francs CFA est financé par la Nouvelle Société des Salins du Sine-Saloum (plus de 222 millions de francs CFA) et le ministère de la Santé et de l’action sociale’’, a fait savoir le maire de la commune de Ndiaffat, Astou Ndiaye lors de la cérémonie.

L’infrastructure abritera des blocs administratifs, des services d’odontologie, ophtalmologie et d’imagerie médicale, une infirmerie, une maternité, un laboratoire et des logements pour le personnel, a t-elle expliqué.

’’Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l’opportunité de disposer d’un tel joyau, fruit du partenariat entre le groupe Salins, de la commune de Ndiaffate et le ministère de la Santé’’, a salué Astou Ndiaye, en présence du directeur général de la Nouvelle Société des Salins du Sine-Saloum, Guy Deschamps.