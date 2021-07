Dakar, 13 juil (APS) – Le Directeur Afrique francophone de l’Ouest et du Centre des Laboratoires Novo Nordisk, a annoncé "l’aménagement imminent" d’un nouveau centre de prise en charge du diabète et de dépistage des complications liées à la maladie dans le nouveau département de Keur Massar.

Ce centre sera à l’image des deux centres installés à Kaolack et Touba en termes de services offerts notamment d’accueil, de consultation, de dépistage des complications de la maladie, de traitement et d’éducation à l’auto -prise en charge, a expliqué Ibrahim Bakayoko mardi à Dakar devant le ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Ils procédaient à la signature d’une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de prise en charge holistique et multidisciplinaire du diabète de type 1 chez l’enfant

"Les Laboratoires accompagneront le ministère dans l’enrôlement de 776 nouveaux enfants vivant avec le diabète de type 1, la formation de 120 professionnels de santé dans la prise en charge du diabète de l’enfant, l’accompagnement de 100 enfants au camp de diabète outil par excellence d’éducation thérapeutique", a-t-il dit.

Il a insisté sur le caractère épidémique du diabète vu la tendance en hausse de ces dernières années qui en fait une urgence médico-socioéconomique.

"L’espoir est permis puisqu’il est possible de prévenir la maladie et ses complications, les facteurs à risque sont connus", a dit le directeur des laboratoires.

Pour Bakayoko, "une approche holistique et pluridisciplinaire comme prônée dans la stratégie" Icare s’efforcera de s’aligner aux directives nationales pour "donner plus d’espoir aux personnes vivant avec le diabète notamment les enfants".

Leadership mondial dans la lutte contre le diabète, vieux de 93 ans, les laboratoires Novo Nordisk couvrent 49 pays d’Afrique où ils développent des programmes de prise en charge du diabète chez l’enfant et chez les personnes issues de couches les plus vulnérables.