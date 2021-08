Khelcom Biram (Kaolack), 20 août (APS) – Le syndicat national des travailleurs de la construction des bâtiments et travaux publics (BTP) a enrôlé, vendredi, 150 ouvriers du secteur informel dans la mutuelle de santé de la commune de Khelcom Biram, dans le département de Guinguinéo (Kaolack, centre), a appris l’APS.

‘’Dans notre plan d’action, nous avons décidé de venir en appoint aux 150 ouvriers de la commune de Khelcom Biram, qui n’ont pas eu la chance d’être dans des structures formelles. Nous voulons les aider à avoir une couverture maladie’’, a expliqué à des journalistes le secrétaire général national dudit syndicat, Diaraf Alassane Ndao.

Ces 150 ouvriers, sont entre autres, composés de maçons, de ferrailleurs, de menuisiers, de peintres, de carreleurs, d’électriciens et de plombiers.

‘’Nous voulons accompagner ces ouvriers du secteur informel à s’organiser et avoir une prise en charge médicale. Le syndicat, c’est la solidarité et l’union des cœurs et des esprits. Nous voulons que ces ouvriers puissent venir travailler avec quiétude et rentrer chez eux et s’épanouir avec leur famille’’, a ajouté Diaraf Alassane Ndao, par ailleurs maire de la commune de Khelcom Biram.

‘’Aujourd’hui, nous avons enrôlé dans la mutuelle de santé 150 ouvriers. Et chaque personne peut prendre en charge sept personnes. C’est très important’’, a-t-il fait valoir.

M. Ndao a rappelé que son syndicat a entamé une tournée par la région de Diourbel, en particulier à Touba où une sensibilisation a été menée auprès des ouvriers sur la prise en charge sociale avant l’enrôlement de 150 d’entre eux.

A Khelcom Biram, le syndicat national des travailleurs de la construction des bâtiments et travaux publics a aussi eu à sensibiliser les ouvriers sur la syndicalisation et la formalisation de leur statut.

‘’Nous remercions le syndicat BTP de nous avoir fait bénéficier de cet enrôlement aussi important. Les ouvriers font partie de la société. Donc, le fait d’avoir un souci pour eux, c’est quelque chose de bien’’, a salué le représentant des ouvriers du secteur informel de Khelcom Biram, Ibrahima Ndiaye.

‘’Ce geste est venu à un moment très opportun de la mutuelle. Ces cotisations vont permettre à la mutuelle de pousser un ouf de soulagement’’, a, pour sa part, réagi le président de la mutuelle de santé de Khelcom Biram, Mamadou Leyty Ndour. Il a rappelé que sa structure comptait 1.250 adhérentes au troisième semestre 2021.