Kolda, 23 déc (APS) - Le Centre hospitalier régional de Kolda (sud) s’est enrichi d’un nouveau matériel médical d’un coût de plus de 15 millions de francs CFA grâce à son partenariat avec l’association Action citoyenne pour la santé et l’appui de Baobab Heath Car For Sénégal basé en Allemagne, a constaté l’APS.

Ce don a été réceptionné lors d’une cérémonie organisée ce vendredi, dans la ‘’capitale du Fouladou’’.

‘’L’association Action citoyenne pour la santé compte ainsi apporter son soutien à l’initiative de l’Etat dans la prise en charge des soins de santé des populations, afin de permettre à ces dernières d’avoir accès à des soins de qualité’’, a expliqué son secrétaire général, Lamine Mar.

Le directeur du centre hospitalier régional de Kolda, Mbaye Seck, affirme que ce geste va contribuer à l’amélioration des conditions de travail et au relèvement du plateau technique du centre hospitalier.

‘’Ce matériel va contribuer à l’amélioration des conditions de travail et au relèvement du plateau technique, mais est aussi une source de motivation du personnel’’, a-t-il souligné.

L’adjoint au gouverneur de Kolda Maurice Latyr Dione, venu présider la cérémonie de remise de don, a invité à en faire bon usage et exhorté les populations, notamment celles de la Diapora, à suivre l’exemple de l’association ‘’Action citoyenne pour la santé’’.