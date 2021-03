Kolda, 23 mars (APS) - Le Centre de conseils pour adolescents (CCA) de Kolda a organisé, mardi, une journée de plaidoyer pour la promotion de l’abandon de l’excision.



La rencontre a regroupé des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et filles.



’’Ce forum de plaidoyer et de sensibilisation sur la promotion de l’abandon de l’excision (...) vise à porter le combat contre les violences faites aux filles notamment l’excision’’, a confié Babacar Sy, Coordonnateur du Centre conseils Ado de Kolda.



De l’avis de M. Sy, depuis la mise en place des clubs de jeunes dans les quartiers et villages du département de Kolda en 2013, leurs membres sont devenus des ’’fers de lance’’ de la promotion des droits humains.



’’Les clubs existent depuis 2013, et dès leur installation, les adolescentes et adoloscents ont pris l’engamement de porter le combat contre toutes formes de violences basées sur le genre’’, a t-il souligné.



’’Et surtout, les filles sont les premières sur la ligne de front pour inverser la tendance et contribuer à aller vers zero violence sur les filles et femmes à Kolda’’, a ajouté le coordinateur.

Cette journée de plaidoyer et de sensibilisation portée les clubs de jeunes filles du CCA est soutenue par le programme conjoint (UNFPA-UNICEF-Tostan) qui accompagne les acteurs locaux dans la promotion de l’abandon des violences faites aux filles et aux femmes.



