Kolda, 31 mars (APS) – La pédiatrie de l’hôpital régional de Kolda (sud) a réceptionné mercredi une unité de néonatalogie, un service mis en place pour réduire les risques de morbidité des nouveau-nés.

Venue procéder à l’inauguration de ce nouveau service, la représentante de l’Unicef au Sénégal, Silvia Danailov, s’est réjouie du travail fait par l’équipe de la pédiatrie de l’hôpital, dont le service est sollicité par les populations de la région de Kolda et d’autres zones du pays.



‘’Pour accompagner le centre hospitalier régional de Kolda dans la prise en charge des nouveau-nés et des enfants, l’Unicef a doté la pédiatrie d’équipements modernes, avec l’appui du Japon et du programme français ‘Muskoka’’’, dédié à la mortalité maternelle, néonatale et infantile, a-t-elle souligné.

Le docteur Daouda Djiba, de la pédiatrie de l’hôpital régional de Kolda, estime que le renforcement des capacités du personnel de la pédiatrie et l’équipement de l’unité de néonatalogie permettront d’améliorer la prise en charge des nouveau-nés et de réduire la morbidité chez les enfants.

Seul pédiatre de la région, il a saisi l’occasion pour plaider en faveur d’un renforcement des ressources humaines pour son service, confronté à une très forte demande qu’il a du mal à satisfaire.

M. Djiba affirme avoir observé une baisse de la mortalité néonatale entre 2019 et 2020, alors que les hospitalisations ont augmenté en même temps. En plus du renforcement des ressources humaines, il plaide pour que davantage de matériels de soins soient mis à la disposition de la pédiatrie.