Kolda, 2 fév (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, a lancé, jeudi à Kolda, le projet "Women Investement Network" (WIN) ou "clinique mobile", mis en œuvre par l’Agence pour le développement du marketing social (ADEMAS).



Ce projet va contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de santé dans les zones encore peu couvertes en infrastructures sanitaires des régions de Kolda et Sédhiou.

"Ce projet va aider à mettre fin à l’inaccessibilité géographique et financière des offres de santé. La clinique mobile va assurer des prestations, notamment le suivi des grossesses, l’accompagnement dans l’accouchement par un personnel qualifié, en passant par le suivi de la mère et de l’enfant après l’accouchement ; la vaccination, la promotion de l’espacement des naissances et l’adhésion aux mutuelles de santé", a souligné Awa Marie Coll Seck.



Elle a tenu à rassurer, en promettant que les équipes mobiles chargées de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain, notamment dans les marchés hebdomadaires, travailleront en étroite collaboration avec les districts sanitaires, pour apporter des solutions aux problèmes de santé des populations.

Awa Marie Coll Seck a saisi l’occasion pour annoncer un recrutement d’agents, notamment de personnel communautaire, sans toutefois en préciser le nombre.



Le lancement du projet a été marqué par une forte mobilisation des communautés venues magnifier cette initiative de l’Etat du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l’Action sociale et en partenariat avec ADEMAS.