Kolda, 22 mai (APS) - Le médecin-chef de Kolda, Dr Yaya Baldé, a invité mercredi les populations à faciliter la campagne synchronisée de distribution de 500.000 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action dans cette région.

’’Nous invitons toutes les populations de la région à faciliter le travail des équipes en charge de la distribution des moustiquaires en se rapprochant des sites choisis, munies des tickets pour retirer les moustiquaires’’, a déclaré M. Baldé lors du lancement de cette opération.

Il a en outre exhorté les populations à aider à relever les défis de la distribution et de l’utilisation des moustiquaires dans les foyers.

Pour le succès de l’opération, les autorités sanitaires et administratives comptent sur l’appui et la mobilisation des acteurs communautaires, notamment les membres des comités de santé et les relais de santé pour faciliter le suivi.



A travers cette distribution prévue pour durer jusqu’au 26 mai, la région médicale souhaite doter l’ensemble des ménages recensés des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action.