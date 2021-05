Kolda,15 mai (APS) - Les travailleurs de l’hôpital régional de Kolda (Sud) ont organisé, samedi, une marche pour réclamer de meilleures conditions de travail.



’’L’hôpital régional de Kolda maque de tout. Depuis des mois, la mauvaise gestion du directeur impacte sur les services. L’hôpital n’a pas de scanner’’, a décrié Dr Daouda Djiba, porte-parole de l’intersyndicale des travailleurs.



Selon lui, ’’les malades sont envoyés à Ziguinchor à leurs frais’’.



’’Il y a des ruptures fréquentes de consommables au niveau de la radiologie et laboratoire. Il y a un seul gynécologue pour plus de 400.000 femmes en âge de procréation’’, a ajouté Djiba, représentant du SAMES.



’’L’hôpital ne dispose pas d’un réanimateur au niveau du bloc opératoire. Il y a un déficit de personnel et un manque criard de matériel pour son bon fonctionnement’’, a t-il souligné.



Les travailleurs réclament une machine pour le lavage des habits et autres draps. Ils ont demandé le renforcement des services- pédiatrie, chirurgie, urgence, médecine générale, entre autres- en personnels et matériels pour une ’’bonne prise en charge’’ des patients.



Les manifestants qui n’ont pas été reçus par le gouverneur à la fin de leur marche ont lu une une déclaration devant la Gouvernance de Kolda.



