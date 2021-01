Kolda, 20 jan (APS) - Plus de 1.500 élèves de trois écoles élémentaires de la commune de Kolda (sud) ont été enrôlés dans la mutuelle de santé communautaire ouverte au quartier Gadapara, grâce à l’appui d’un bienfaiteur qui a requis l’anonymat.

"Nous avons démarré un processus d’enrôlement des élèves de trois écoles élémentaires de Gadapara, dans la commune de Kolda, dans la mutuelle de santé communautaire grâce à l’appui d’un philanthrope qui veut être anonyme, et actuellement nous en sommes à environ 1400 élèves ciblés directement", a déclaré Mamadou Malado Diallo, représentant du bienfaiteur et point focal de l’Institut de recherche, de formation et d’action pour la citoyenneté, la consommation et le développement en Afrique (Cicodev).

Il s’agit, selon lui, de soutenir les parents des enfants dans la prise en charge des soins de santé des élèves.

"L’objectif, c’est de soutenir les parents dans la prise en charge des soins de santé des élèves et éviter des cas d’abandon scolaire qui peuvent être liés souvent à des problèmes de santé des élèves", a expliqué M. Diallo, en marge de la cérémonie de remise des cartes d’adhésion aux élèves, ce mercredi à Kolda.

En plus de l’enrôlement des élèves à la mutuelle de santé, ces derniers bénéficient d’appuis en kits scolaires.

Du côté de la direction de l’école franco-arabe bénéficiaire avec deux autres écoles élémentaires ciblées, on enregistre plus de 200 élèves du CI et du CM2 enrôlés dans le processus.

"Au niveau de notre école franco arabe, nous avons eu 200 élèves qui sont bénéficiaires de cet appui. Nous sommes très satisfaits car cette action va soulager les parents certes, mais son impact sur le maintien des enfants à l’école est à saluer, nous avons des cas d’absence du fait des maladies", a confié Abdourahame Diallo, directeur de l’école franco-arabe.

Ainsi, la mutuelle de santé communautaire de Gadapara regroupe plus 16.000 bénéficiaires dont des adultes, enfants et femmes.