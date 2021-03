Kolda, 24 mars ( APS) - Les sociétaires de la mutuelle de santé de Kolda (sud) ont reçu mardi leurs cartes de membre, a constaté le correspondant de l’APS.

Elles leur ont été remises à l’occasion d’une cérémonie présidée par le maire de ladite ville, Abdoulaye Baldé, en présence des représentants des bénéficiaires et des élus.

"Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer une des promesses faites, c’est-à-dire aider à mettre en place une mutuelle de santé pour les populations de la commune de Kolda. Cette remise de cartes d’un montant de 3.500.000 francs CFA, va permettre de renforcer les activités de la mutuelle au bénéficie des membres", a expliqué M. Baldé.

Le maire de la commune de Kolda s’engage à accompagner la mutuelle de santé pour faciliter l’accès aux soins des personnes vulnérables : femmes, enfants, adultes et personnes en situation de handicap.



Il envisage l’organisation d’un forum, vers le mois de mai prochain, en partenariat aves ses pairs pour la promotion de l’emploi dans le département de Kolda.

La mutuelle de santé de Kolda compte plus de 20.000 membres et travaille à soutenir et soulager les populations, notamment les femmes dans le suivi des soins médicaux.



Elle œuvre également à lutter contre la mortalité maternelle, à travers des consultations prénatales régulières.