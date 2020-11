Kolda, 17 nov (APS) – Le médecin-chef de la région de Kolda, Dr Yaya Baldé, a appelé les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19 à poursuivre la sensibilisation sur cette pandémie ’’qui reste encore présente au Sénégal, malgré une tendance baissière du nombre des cas’’.

‘’Nous invitons les acteurs des médias à continuer la sensibilisation contre la maladie. C’est vrai que nous constatons une tendance baissière des cas de contamination, mais c’est également le moment de redoubler de vigilance, car dans certains pays en Europe on remarque la recrudescence des cas. (…)’’, a-t-il recommandé.

La région de Kolda compte beaucoup d’émgrés qui reviennent souvent au bercail, a-t-il rappelé à l’ouverture lundi d’un atelier de formation sur la désinformation et le fact-checking à l’intention des journalistes et animateurs des radios communautaires des régions de Sédhiou et Kolda dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Aussi a-t-il appelé à persévérer dans la lutte contre la Covid-19.

Cette région où 216 contaminations et 8 décès ont été dénombrés depuis l’apparition de la pandémie, ne compte plus aucun cas actif de coronavirus, a-t-il précisé.

Devant le relâchement des populations par rapport au respect des mesures barrières, Dr Yaya Baldé a saisi l’occasion pour inviter tous les acteurs à une large mobilisation contre la maladie et maintenir la surveillance, notamment au niveau communautaire et des frontières.

‘’L’objectif principal du projet est de renforcer, à travers les médias communautaires, la résilience des citoyens face à la désinformation liée à la COVID 19 et limiter ainsi la propagation de la maladie et la résurgence des cas de contamination’’, a expliqué Codou Loum, présidente du Réseau des femmes des radios communautaires.

Elle recommande d’encourager les médias à partager de manière professionnelle et efficace des informations vitales et débusquer la désinformation sur la COVID-9.

La rencontre, prévue sur trois jours, est soutenue par l’UNESCO et l’Union européenne, en collaboration avec le Réseau international des femmes (RIF), l’Union des radios communautaires (URAC) du Sénégal et Africa Check, première organisation indépendante de fact-checking en Afrique.