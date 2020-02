Koungheul (Kaffrine), 10 fèv (APS) - Plus de 600 habitants de la commune de Koungheul (Kaffrine, centre) ont bénéficié durant le week-end de consultations médicales gratuites offertes par l’ONG américaine "Weer Africa", a appris l’APS.

Le médecin urgentiste et coordonnateur des activités médicales de l’ONG Weer Africa, Farba Faye, précise que différentes pathologies ont été détectées à l’issue de ces consultations menées par un groupe de 15 spécialistes composé de dix Sénégalais et cinq Américains.

Le docteur Faye indique que l’équipe médicale "a fourni gracieusement des prestations notamment en gynécologie, en pédiatrie, en dermatologie, en urologie, en gastroentérologie, en ophtalmologie, en chirurgie cardiologie, entre autres".

Des symptômes d’anémie, de malnutrition et de fièvre ont été diagnostiqués chez des enfants, tandis que chez les adultes, ce sont le plus souvent le diabète, les problèmes d’urologie, l’hypertension et les douleurs générales qui ont été observés.

Ces consultations ont été rendues possible grâce à Abdoulaye Dieng, un ressortissant de Koungheul résidant aux Etats-unis, en collaboration avec la mairie.

A l’occasion des deux journées, un important lot de médicaments et des médecins américains et sénégalais ont été mobilisés pour la prise en charge des patients.

"Malgré le relèvement des plateaux techniques par l’Etat du Sénégal, la demande en santé est encore une préoccupation à Koungheul. Donc, il fallait trouver un mécanisme pour booster cette demande de services en santé dans notre localité", a expliqué le maire de Koungheul, Mayacine Camara.

Il relève que "le gap de médecins à Koungheul et les pathologies non couvertes occasionnent des dépenses énormes chez les populations de cette localité". D’où la nécessité, selon lui, d’organiser ces deux journées de consultations médicales gratuites.

Considérant la santé comme l’une des priorités de sa municipalité, Mayacine Camara a annoncé la construction dans les "plus brefs délais" d’une boutique qui sera dotée d’une plateforme de sensibilisation.

"Nous sommes en train de travailler sur une plateforme de sponsoring pour que les enfants de Koungheul puissent être sponsorisés dans la couverture des maladies universelles des enfants", a-t-il annoncé. La mairie prévoit d’organiser une conférence sur la nutrition.

Elle a construit une maison d’accueil des femmes enceinte. L’idée est de travailler avec les relais des quartiers pour surveiller les femmes enceintes dans les maisons.

Trois jours de chirurgie gratuite ont été récemment initiés par le ministère de la Santé, en collaboration avec le district sanitaire de Koungheul.

Ils ont permis des interventions chirurgicales pour une cinquantaine de patients sélectionnés à partir de la liste d’attente du bateau "Mercy Ships" et des cas d’hydrocéphale recensés lors de la campagne des maladies tropicales négligées (MTN), à Koungheul.