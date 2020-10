Koungheul, 19 oct (APS) – Quatre cent quatre-vingt-quinze femmes de Koungheul, un département situé dans la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié ce week-end de tests de dépistage gratuits du cancer du col de l’utérus et du sein, a appris l’APS auprès du corps médical local.

Les tests ont eu lieu samedi et dimanche, dans le cadre d’une campagne de dépistage et de sensibilisation organisée par l’Amicale des femmes du district de Koungheul, avec la collaboration des jeunes de cette commune.

‘’L’Amicale des femmes, par le biais des sages-femmes de Koungheul, a dépisté 495 femmes. Et (…) on a eu des cas détectés et traités’’, a indiqué la maîtresse sage-femme du district sanitaire de Koungheul, Néné Ndiaye, sans autre précision.

‘’Nous avons l’ambition de former toutes les sages-femmes du district au dépistage du cancer du col de l’utérus. A Koungheul, plusieurs cas de cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année. Ce cancer est le deuxième le plus important dans notre localité, après celui du sein’’, a-t-elle expliqué.

Le virus à l’origine du cancer de l’utérus, appelé ‘’human papilloma virus’’, ‘’peut rester dans l’organisme pendant quinze ans avant l’apparition d’une légion précancéreuse et dix ans avant la légion cancéreuse’’, a dit la maîtresse sage-femme du district sanitaire de Koungheul.

Selon elle, le cancer du col de l’utérus est favorisé par le multi-partenariat sexuel et le nombre élevé de naissances chez les femmes. D’où l’invitation faite aux femmes de se faire dépister à partir de 26 ans.

Selon Rokhaya Thioye, l’adjointe du médecin-chef du district sanitaire, le ministère de la Santé a doté le département de Koungheul d’un appareil de cryothérapie, qui sert à soigner les lésions précancéreuses.

‘’Cet appareil a été offert au district sanitaire de Koungheul dans le cadre de la campagne contre le cancer du col de l’utérus. Il sera utilisé pour prendre en charge les cas de cancer du col de l’utérus qui pourraient être détectés dans les postes de santé et référés au centre de santé de Koungheul’’, a-t-elle expliqué.

Les séances de dépistage gratuit se sont tenues au district sanitaire de Koungheul et au poste de santé de Diameguène, un quartier périphérique de la ville de Kaffrine, dans le cadre de la campagne ‘’Octobre Rose’’.