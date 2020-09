Missira Wadène (Koungheul), 3 sept (APS) - La Convergence des jeunesses républicaines (COJER) a entamé une campagne de sensibilisation sur le paludisme et la Covid-19, jeudi, à Missira Wadène, dans la région de Kaffrine (centre), a constaté l’APS.

La campagne a été lancée en présence du public du marché hebdomadaire de Missira Wadène, commune située dans le département de Koungheul.

"A Koungheul, le paludisme est en train de faire des ravages. Ici, les chiffres de la maladie continuent à augmenter", a souligné Modou Lamine Sall, un membre de la COJER.

"Nous avons décidé aussi d’organiser cette campagne de sensibilisation pour éviter les risques de propagation de la maladie à coronavirus", a ajouté M. Sall.

Selon ses membres, la COJER, qui réunit les jeunes de l’Alliance pour la République, le parti du chef de l’Etat, Macky Sall, veut aider à prévenir la Covid-19 en perspective surtout du Magal (pèlerinage) de Touba (centre) prévu dans les prochaines semaines.

Les militants de la COJER ont offert 2.000 masques au public du marché de Missira Wadène.

Le poste de santé de ladite commune a reçu d’eux six scanners thermiques, des caisses de savon liquide et d’eau de Javel.

La région de Kaffrine a enregistré 5.637 cas de paludisme et 12 décès causés par cette maladie en 2019, contre 8.483 cas et 15 décès en 2018, selon le service de l’information et de la communication de la région médicale.

Koungheul est le plus touché des quatre départements de la région, avec 3.588 cas.

Concernant la Covid-19, la région de Kaffrine ne compte plus aucun cas depuis quelques jours.

Quatorze cas de Covid-19 avaient été recensés dans la région, où la maladie à coronavirus a fait un mort, selon les autorités médicales.