Somone (Mbour), 17 nov (APS) – L’Agence nationale de la couverture médicale universelle (ACMU) travaille à la mise en place d’un système d’identification et de facturation dématérialisé, a-t-on appris de son directeur général, mardi.



L’objectif est d’assurer un suivi, ’’en temps réel, des prestations’’, a expliqué Docteur Bocar Mamadou Daff, un atelier de partage sur le déploiement du Système d’information de gestion intégré de la couverture maladie universelle (SIGICMU) dans les points de prestations de santé.



La mise en place d’un système d’identification et de facturation dématérialisé est ’’une instruction pressante du président de la République’’, a t-il dit à l’ouverture de cette rencontre à Somone (Mbour, ouest).



’’On ne peut envisager une CMU viable et pérenne sans un bon dispositif d’identification des bénéficiaires et sans un processus de facturation fiable, rapide et transparent’’ a fait valoir Dr Bocar Mamadou Daff, estimant que le SIGICMU est essentiel pour la construction d’un système national et universel de couverture maladie.

A moyen terme, ce système devra être déployé dans 1800 points de prestation et d’ici deux ans, ce nombre devra être porté à 3500, a-t-il annoncé.



Selon lui, le succès de l’opération nécessite une coopération de tous les instants entre les acteurs de l’offre de soins et ceux de la demande de soins.





