Dakar, 20 fév (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a décidé de proroger jusqu’au 20 mars prochain l’état de catastrophe sanitaire décrété dans les régions de Dakar et Thiès, afin de réduire la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé, samedi, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.

Les statistiques des derniers jours montrent que la situation demeure ‘’préoccupante’’ dans ces deux régions au regard du nombre de personnes contaminées, de cas graves et de décès, a justifié M. Diome.

Le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’en application de cette mesure, les restrictions restent en vigueur dans les régions de Dakar et Thiès.

Il s’agit de l’interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21 heures à 5 heures, l’interdiction des manifestations et rassemblements sur la voie publique et l’interdiction de toute réunion publique, a-t-il indiqué.

Font aussi partie de ces restrictions l’interdiction de toute réunion privée, comme les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses, l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacle, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les terrains….

Le ministre de l’Intérieur a rappelé que, ‘’sur toute l’étendue du territoire nationale’’, le port du masque de protection reste de vigueur dans les lieux public et privé tels que la voie publique, les services de l’administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport.