Dakar, 7 fév (APS) - L’Etat du Sénégal a pris toutes ses responsabilités pour entièrement prendre en charge l’évacuation au Maroc de tous les malades du cancer sélectionnés par un comité scientifique, afin de bénéficier d’un traitement par radiothérapie, a assuré mardi le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Professeur Awa Marie Coll Seck.



‘’La prise en charge du cancer, c’est tout une stratégie, et

il y avait une planification très claire, mais cette panne de l’appareil de radiothérapie est survenue comme un accident’’, a-t-elle regretté au cours d’une conférence de presse à Dakar.



En attendant, a-t-elle rassuré, ‘’l’Etat a pris toutes ses responsabilités pour évacuer au Maroc tous les malades du cancer sélectionnés par le comité scientifique mis en place à cet effet". "Ces malades seront pris en charge complément par le gouvernement’’, a-t-elle précisé.



‘’Déjà, trois malades sont partis et cette semaine six autres

malades vont partir‘’, a ajouté le ministre de la Santé, expliquant que ‘’des négociations sont également ouvertes avec la Mauritanie et le Mali pour pouvoir y envoyer des malades pour le traitement par radiothérapie’’.



‘’L’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye devait avoir deux appareils appelés accélérateurs de particules pour soigner le cancer avant la fin de l’année 2016, mais on a eu un problème avec la banque basée à Khartoum au Soudan, qui est un pays sous embargo’’, a-t-elle révélé.



Pour le Pr Macoumba Gaye, radiothérapeute, ‘’ la radiothérapie

est un élément du traitement". Il a indiqué que "certains malades peuvent être vus" et la radiothérapie être "par exemple programmée dans six mois". "Il y a également la chimiothérapie et les soins palliatifs’’, a-t-il rappelé.



S’exprimant sur le nombre de malades à évacuer, le directeur

de l’institut du cancer Joliot Curie de l’hôpital Le Dantec, Pr Mamadou Diop, a souligné que ‘’ tous les dossiers de l’Institut sont mis sur la table pour être examinés par le comité scientifique’’ mis en place à cet effet.



L’appareil de radiothérapie, a précisé le ministre de la

Santé, va coûté "entre un milliard 200 millions et un milliard 400 millions FCFA". "Mais l’essentiel, c’est que nous sommes en train de tout faire pour avoir un appareil de radiothérapie de bonne qualité’’, a-t-il insisté.