Saint-Louis, 12 jan (APS) – L’Agence pour la promotion de l’investissement et des grands travaux (APIX) a fait don d’un camion de ramassage de déchets biomédicaux d’un coût de 19 millions de francs au centre hospitalier régional de Saint-Louis, a constaté l’APS.



‘’Ce camion vient compléter le dispositif mis en place depuis cinq ans et démarré avec l’acquisition d’un banaliseur de déchets dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement touristique de Saint-Louis’’, expliqué Lamine Ndiaye, un adjoint du maire de cette commune du nord du pays.



’’Les déchets laissés en l’état peuvent constituer un réel danger pour les professionnels de la santé et pour les populations’’, a rappelé Ndiaye qui s’est félicité de l’acquisition de ce camion qui sera chargé de collecter les déchets des postes de santé pour les acheminer à l’hôpital régional en vue de leur traitement.



De son côté, le responsable du PDT-SL au sein de l’APIX, Ibrahima Diagne, a placé cette action dans le cadre d’un appui à la commune pour la gestion et l’amélioration du cadre de vie.





AMD/AKS