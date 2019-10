Dakar, 24 oct (APS) – L’Hôpital général de Grand Yoff a été baptisé jeudi du nom du du défunt professeur en orthopédie Idrissa Pouye, premier agrégé en orthopédie au Sénégal et chef de cet établissement à son ouverture en 1989.



’’Premier sénégalais agrégé en orthopédie, scientifique de haut niveau, cet hommage est largement mérité’’, a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdouaye Diouf Sarr, à la cérémonie de baptême de l’hôpital marquée également par l’inauguration d’une unité d’angiographie et de cardiologie interventionnelle.



Chirurgien des hôpitaux, orthopédiste, traumatologue, le parrain de l’hôpital de Grand Yoff est le né le 1er juillet 1926 à Thiès.



Après des études médicales à Dakar, une formation en chirurgie, il commence sa carrière comme médecin conseil de la sécurité sociale en 1964.



Il devient agrégé en traumatologie et réadaptation fonctionnelle en 1970. Il a à son actif plusieurs réalisations dont la reconversion du Centre national d’appareillage orthopédique, le service médical de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), le centre Talibou Dabo et le centre de Traumatologie et d’Orthopédie (CTO).



Cette structure est devenue plus tard l’Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY), désormais appelé Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP).



’’Il a su convaincre les autorités d’alors de la nécessité de construire un centre de traumatologie dans le secteur de Grand Yoff, porte d’entrée de l’autoroute, zone accidentogène’’, a souligné le président de la commission médicale de l’hôpital, le professeur Maguèye Guèye dans son témoignage.



’’Il a su démontrer toute sa pertinence d’avoir ce centre qui au début devait se situer sur la corniche Ouest. Même le centre Talibou Dabo c’est son idée. Le service d’urologie construit il y a une vingtaine d’années a été également son initiative’’, a ajouté le professeur devant la famille du parrain, le ministre de la Pêche et de l’economie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye, et d’anciens collègues.



Le président du Conseil d’administration, le Professeur Doudou Thiam a rappelé que ’’quand la commission médicale a proposé ce nom, il a été approuvé sans réserve’’.



’’Nous souhaitons que la seule évocation de Idrissa Pouye puisse apporter un changement de comportement du personnel pour nous mettre à la disposition du public et des patients’’, espère le président du Conseil.



’’C’était un homme intègre qui aimait son travail et le faisait avec passion’’, a-t-il souligné.



Selon un document remis à la presse, ses principaux axes de recherche sont la chirurgie de réadaptation fonctionnelle (handicapés physiques), la chirurgie osseuse d’affections tropicales, les ulcères chroniques de la jambe, l’étude épidémiologique de la traumatologie routière.