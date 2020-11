Dakar, 16 nov (APS) - L’Institut Pasteur de Dakar a procédé, lundi, au lancement officiel de sa plateforme dédiée aux tests de diagnostic rapide de la covid-19 et d’autres pathologies, a constaté l’APS.

’’La plateforme Diatropix, que nous lançons aujourd’hui, est une initiative à but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir l’accès aux diagnostics en Afrique par le développement, la production et la distribution de tests de diagnostic rapide fiables, de haute qualité à un prix abordable’’, a expliqué Dr Amadou Alpha Sall, administrateur général dudit institut.

Selon le Dr Sall, cette plateforme ambitionne de renforcer les systèmes de santé et contribuer à leur résilience, à travers l’amélioration de la surveillance des maladies, la prise en charge des patients, la réponse aux épidémies et la planification des politiques de santé.

Il a aussi rappelé que l’initiative Diatropix est engagée dans le développement et le transfert de tests de diagnostic rapide pour la fièvre jaune, la maladie à virus Ebola, la rougeole, la rubéole, la méningite bactérienne et la Covid -19.



Présidant la cérémonie, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a salué l’initiative consistant en la mise en place de cette plateforme à but non lucratif, qui vise à promouvoir le diagnostic des maladies épidémiques et tropicales négligées.

’’C’est une remarquable innovation technologique basée sur un modèle économique pertinent et issu d’un partenariat crédible pour fabriquer au Sénégal des tests de diagnostic rapide selon les normes industrielles [et] internationales à des prix abordables’’, a précisé M Sarr.

D’après Abdoulaye Diouf Sarr, le laboratoire permet de mesurer quotidiennement l’évolution de l’épidémie, de confirmer des cas suspects, d’assurer le suivi des contacts, d’accompagner la prise en charge des patients et d’éclairer régulièrement les décisions stratégiques dans la gestion de la pandémie de Covid-19.

Au-delà des épidémies, dit-il, le laboratoire est souvent le point d’entrée et d’orientation vers les autres services du système de santé.