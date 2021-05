Dakar, 31 mai (APS) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rendu public un kit d’aide au sevrage tabagique invitant les fumeurs à relever le défi des 28 jours sans tabac pour avoir 5 fois plus de chance d’arrêter définitivement.

’’Si vous parvenez à se passer de la cigarette ou de toute autre forme de tabac pendant 28 jours, les recherches indiquent clairement que vous aurez 5 fois plus de chance d’arrêter définitivement’’, indique le document consulté par l’APS



Pour réussir ce pari, l’OMS invite les fumeurs ’’à relever le défi des 28 jours et à reprendre une vie contrôlée’’ par eux-mêmes et ’’non par le tabac’’.

Le document précise que ’’les 28 jours correspondent généralement à la durée des symptômes de sevrage’’.

’’Une fois la période de sevrage passée avec succès, vous devrez vous exercez à résister aux facteurs déclencheurs, autrement dit, tout ce qui peut vous donner envie de recommencer à fumer’’, est-il indiqué dans le Kit.

’’Si vous n’y arrivez pas, ne renoncez pas pour autant à arrêter de fumer. Vous pourrez alors envisager une autre méthode, y compris les substituts nicotiniques tels que les patchs, les inhalateurs ou les gommes à mâcher’’, suggère l’OMS.

’’Vous pourrez même recourir à ces produits dans le cadre de votre défi des 28 jours, pour mieux maitriser les symptômes de sevrage’’, ajoute t-elle.