Dakar, 19 nov (APS) – La représentante-résidente de l’Unicef a procédé jeudi à la remise d’équipements d’oxygénothérapie à 5 districts sanitaires pour un montant de 176 358 924 FCFA.



Ce don entre dans le cadre de la première année de mise en œuvre de l’initiative de renforcement de la prise en charge de la pneumonie à travers l’utilisation de l’Amoxicilline dispersible et de l’Oxygène dénommée ’’SPRINT’’.

Les districts de Popenguine, Mbour, Diamniadio, Kolda et Medina Yoro Foula sont ciblés dans les régions de Dakar, Thiès et Kolda.

’’L’UNICEF a pris toutes les dispositions pour appuyer ces districts à renforcer les capacités des prestataires sur la prise en charge de la pneumonie y compris les cas graves, à disposer d’une dotation initiale en Amoxicilline dispersible et à mettre en place des dispositifs d’oxygénothérapie jusqu’au niveau poste de santé’’, a déclaré Silvia Danailov.



Elle s’exprimait lors de la cérémonie de célébration de la journée mondiale de la prématurité couplée à celle de la pneumonie.

L’initiative SPRINT, a-t-elle expliqué, a pour objectif d’assurer la prise en charge de 95% des enfants de moins de 5 ans présentant une pneumonie dans toutes les structures et par l’amoxicilline dispersible.



Elle vise aussi la prise en charge de 90% des enfants de moins de 5 ans présentant une pneumonie grave par l’utilisation de l’oxygénothérapie au niveau des postes, centres de santé et hôpitaux.

’’Toutes ces actions synergiques ciblent l’élimination des décès évitables des mères, des nouveau-nés, adolescent et jeunes’’, a ajouté la représentante-résidente.

Pour atteindre ces objectifs, l’UNICEF a mobilisé un montant total de 455014500 FCFA avec en plus la dotation en équipements pour la néonatologie de l’Hôpital National d’Enfants d’Albert Royer.



Ce don fait suite à l’équipement d’une dizaine d’unités de néonatalogie dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kolda, Tambacounda et Saint Louis, selon Silvia Danailov.



A cela, s’ajoutent l’accompagnement en termes de renforcement de capacités et d’équipements pour la mise en œuvre de la méthode Kangourou, une intervention à haut impact pour la prise en charge de la prématurité.

La représentante-résidente a salué en outre ’’le leadership et l’engagement’’ des acteurs du système de santé et les autres partenaires techniques et financiers.

’’La mobilisation de toutes les parties prenantes augure de bonnes perspectives de passage à l’échelle et de la pérennisation de cette initiative et tous les investissements faits pour améliorer la disponibilité de l’oxygène dans le cadre de la prise en charge de la maladie à Covid-19 seront d’excellents catalyseurs’’, a-t-elle souligné.

Cet initiative saluée par le ministre de la Santé et de l’Action sociale est expérimentée au Sénégal et au Ghana.