Mbour, 9 fév (APS) – L’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) organise, vendredi à Mbour (ouest), un atelier de capitalisation des acquis de la formation des journalistes sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ), annonce un communiqué parvenu mercredi à l’APS.



Cet atelier d’un jour entre dans le cadre de la deuxième phase du projet ’’Voix pour la Santé’’. Il a pour objectifs de présenter la situation actuelle de la santé de la reproduction aux journalistes, ainsi que les difficultés que rencontrent ces derniers dans la collecte et le traitement des informations liées à la SRAJ.



‘’Certes, des efforts ont été consentis par les autorités, mais beaucoup reste à faire dans le domaine de l’information et de la sensibilisation sur l’intérêt, pour les jeunes et les adolescents, de fréquenter les espaces ados-jeunes, mais aussi dans le domaine du plaidoyer en faveur de la santé de la reproduction des jeunes et des ados’’, note le communiqué.



L’AJSPD, à travers son projet ‘’Voix pour la Santé’’ qui entre en droite ligne des interventions de l’ONG Planned Parenthood Federation of America (PPFA), a formé vingt (20) journalistes en plaidoyer sur la SRAJ lors de la première phase du projet à Mbour, en décembre 2015.