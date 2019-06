Kaolack, 7 juin (APS) - ‘’La responsabilité partagée en matière de sécurité sanitaire des aliments : cas de la lutte contre les aflatoxines dans l’arachide’’ est le thème sous lequel sera célébrée, samedi à Kaolack, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments (JISSA), annonce la FAO, dans un communiqué reçu à l’APS.



L’objectif de cette journée est de sensibiliser les différents acteurs sur leurs rôles et responsabilités dans la sécurité sanitaire des aliments, explique le texte, en soulignant la problématique de l’aflatoxine dans l’arachide au Sénégal, en particulier les risques et les stratégies de sa gestion.



La JISSA est présentée comme un prétexte pour initier un échange sur l’importance des maladies liées à la consommation des aliments et sensibiliser les populations sur la nécessité de l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène pour limiter leurs effets.



Célébrée chaque année le 7 juin dans le monde, elle se tiendra ainsi pour la première fois au Sénégal, à l’initiative de la FAO et en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers le comité national du codex alimentarius (CNCA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).