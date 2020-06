Fatick, 20 juin (APS) – La région médicale de Fatick (centre) a déclaré samedi un troisième cas de coronavirus importé de la Sierra Leone, qui a été recensé dans le district sanitaire de Sokone.



Selon les autorités médicales, c’est la troisième fois qu’un cas de Covid-19 importé de ce pays d’Afrique de l’Ouest est recensé dans la région de Fatick.



Pour le dernier cas, le patient est un homme âgé de 52 ans, domicilié à Senghor, un village de la commune de Nioro Alassane Tall, qui fait partie du district sanitaire de Sokone.



‘’Revenu récemment de Freetown (la capitale de la Sierra Leone) à bord d’un vol spécial, il a été testé à son arrivée à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), avant d’être informé du résultat positif de son test, quelques jours plus tard’’, a expliqué un responsable de la région médicale de Fatick.



Le patient est interné à l’hôpital régional El Hadj-Ibrahima-Niass, dans la commune de Kaolack (centre), et les résultats des prélèvements effectués sur 11 de ses ‘’contacts’’ sont attendus dans les prochaines heures, selon la même source.



Avant lui, une autre personne est rentrée dans le district sanitaire de Passy, situé dans le département de Foundiougne (région de Fatick), en provenance de la Sierra Leone, après avoir été infectée par le Covid-19.



Ce patient venu de Passy et hospitalisé à Kaolack depuis le 15 juin est le premier cas de Covid-19 recensé dans le département de Foundiougne, selon la région médicale.



Agé de 46 ans et domicilié à Djilor Saloum, dans le même département, il a atterri à l’AIBD à bord d’un vol spécial en provenance de la Sierra Leone, le 11 juin.



Les tests biologiques effectués sur 14 personnes ‘’contacts’’ de ce patient ‘’sont tous revenus négatifs’’, selon la région médicale.



Le premier cas de Covid-19 importé de la Sierra Leone a été recensé dans le district sanitaire de Fatick. Le patient âgé de 50 est hospitalisé à l’hôpital régional de Fatick depuis le 15 juin, et les prélèvements effectués sur 10 personnes ‘’contacts’’ sont ‘’tous revenus négatifs’’.



Des sources proches des patients affirment que ces derniers sont des travailleurs employés par une entreprise sénégalaise exerçant ses activités en Sierra Leone.