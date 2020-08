Dakar, 26 août (APS) - Les rumeurs dont celle faisant de la Covid-19 une maladie imaginaire peuvent constituer un frein à l’exécution des programmes de santé et à la lutte contre les pandémies, estime le médecin Ousmane Guèye, chef du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS).



"La rumeur est un frein à la lutte contre la pandémie de Covid-19. (…) Les rumeurs ont beaucoup impacté la lutte contre le coronavirus. On peut donner comme preuve l’accentuation du déni de la maladie…", a dit M. Guèye en marge d’un atelier de "finalisation" d’un guide de "gestion des rumeurs".