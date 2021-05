Dakar, 20 mai (APS) – Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT) va participer à relever le plateau technique des structures de santé dans ce contexte de pandémie de Covid-19, a assuré jeudi à Dakar, sa directrice du financement et de la formation, Fama Fall.

"Aujourd’hui avec la pandémie de Covid-19, nous allons participer à relever le plateau technique des structures de santé. Nous allons au cours de cette rencontre, identifier leur plans de formation pour mieux pour pouvoir les accompagner", a-t-elle notamment indiqué.

Mme Fall présidait l’ouverture atelier de concertation et d’élaboration des programmes de formations pour accompagner la transformation des établissements de santé.

Elle a promis à cette occasion que le 3FPT a envisagé d’accompagner les structures de santé en termes notamment de formation pour le renforcement de leur compétitivité et leur performance, en vue d’améliorer la qualité des soins sanitaires.

Pour sa part, Ousmane Dia, directeur des établissements publics de Santé a salué les efforts du 3FPT dans la contribution au renforcement de capacités des personnels de santé soit par la formation initiale ou la formation à la carte

"Cette rencontre vient à son heure, pour la simple raison que nous sommes dans une perspective de résilience totale du système de santé par une redéfinition de la gouvernance hospitalière à travers des mécanismes de renforcement de capacité pour tous les personnels des structures de santé en particulier le personnel pour la plupart du temps, n’ont pas eu pour l’essentiel à bénéficier de formation de pointe’’, a-t-il soutenu

Le directeur des établissements publics de Santé a dit que les pouvoirs publics accordent de l’importance aux orientations et aux possibilités des offres de formation et de renforcement de compétences.

"Nous sommes les plus privilégiés, ayant toujours bénéficié de votre appui et je pense que nos requêtes sont à 90% satisfaites par vos soins et actuellement quasiment tous les structures hospitalières ont eu à bénéficier un appui pour une formation initiale ou une formation à la carte qui ont permis à une partie de notre personnel d’avoir un renforcement de capacité’’, a-t-il indiqué.

Dans un dossier de presse, le 3 FPT a indiqué avoir réalisé depuis 2016, ‘’des efforts considérables’’ pour l’amélioration de la compétitivité de l’économie sénégalaise.

Selon la même source, cela a permis la formation de 44 803 travailleurs d’entreprises et d’organisations professionnelles pour un montant global de 4. 164 .934. 285 FCFA.



Le 3 FPT a aussi aidé au financement des établissements de formation professionnelle et technique pour un montant de 8. 382 .890 .511 FCFA pour l’amélioration de l’accès et de la qualité des formations.

Plusieurs responsables de structures de santé du pays, des experts ainsi que des partenaires ont participé à atelier de concertation et d’élaboration des programmes de formations pour accompagner la transformation des établissements de santé.

