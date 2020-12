Dakar, 10 dec (APS) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS), par la voix de son directeur général, l’éthiopien Tedros Adhanom Ghébreysus, a salué jeudi le ‘’leadership sans commune mesure’’ du Sénégal dans la riposte à la pandémie de Covid-19.



‘’Le Sénégal a montré un leadership sans commune mesure dans la réponse apportée à la lutte contre la Covid-19 aux premières heures de la lutte’’, a-t-il dit en anglais à l’ouverture d’un 3e Forum Galien Afrique organisé en mode virtuelle.



Le docteur Ghébreysus a particulièrement été séduit par la capacité de résilience du Sénégal et son statut de modèle en Afrique et dans le monde.



Il a, pour autant, souligné la nécessité du maintien de la communication à la dimension des enjeux sanitaires pour un respect strict des gestes barrières afin de freiner la propagation du virus.



‘’La pandémie est encore loin d’être terminée et les décisions que prendront les dirigeants et les citoyens dans les prochains jours détermineront à la fois la trajectoire que prendra le virus à court terme et le moment où cette pandémie prendra fin’’, a rappelé le directeur général de l’OMS.



Il a ainsi jugé important que les vaccins annoncés contre la maladie soient distribués équitablement dans le monde entier. Selon lui, il est primordial de veiller à ce que les dirigeants communiquent avec leur population sur l’importance de la vaccination et les mécanismes d’obtention.



Dans ce cadre, il a évoqué la nouvelle initiative dénommée ‘’100/100’’ menée par l’OMS, l’UNICEF, la Banque mondiale, le Fonds mondial et GAVI mise en place pour ‘’aider 100 pays à réaliser des évaluations rapides de l’état de préparation et des plans propres à chacun d’entre eux dans un délai de 100 jours pour les vaccins et les autres outils de lutte contre la COVID-19’’.



La 3éme édition du Forum Galien, évènement scientifique ouverte par le Chef de l’Etat sénégalais par un message vidéo, est un forum qui a pour thème ‘’L’Afrique face aux défis post Covid-19’’.



En wébinaire dans ce contexte de pandémie, ce forum de trois jours prévoit des panels qui porteront respectivement sur la riposte des pays africains face à la Covid-19, l’impact sanitaire, socio-économique et la recherche ainsi que l’Afrique post-Covid.



Le Prix Galien Afrique 2020 n’est pas attribué cette année mais le lancement pour 2021 se fera à la fin du Forum par appel à candidature.



Créé en 1970 en hommage à Claude Galien, considéré comme le père de la médecine moderne, ce prix est l’équivalent du Prix Noble de la recherche biopharmaceutique.