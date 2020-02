Nioro, 12 fév (APS) – Le responsable du laboratoire du centre de santé de Nioro, Chiekh Ndiaye, a lancé mercredi un appel au don de sang afin de renforcer la banque de sang du district confrontée en permanence à des ruptures de stocks.



’’Le centre de santé de Nioro est en rupture permanente de sang. Nous lançons un appel aux populations afin de donner de leur sang’’, a dit Ndiaye, également responsable de la banque de sang dudit centre de santé dans un entretien avec l’APS.



’’La situation est délicate car à la banque de sang nous n’avons que quatre poches’’, a dit le laborantin en appelant les populations de ce département de la région de Kaolack à faire un effort en donnant de leur sang.



Chiekh Ndiaye en appelle ainsi aux associations sportives et culturelles, aux leaders d’opinion et bonnes volontés capables de mobiliser des personnes à s’investir dans ce combat.



’’Il est nécessaire de prévenir certains événements qui peuvent entrainer un besoin de transfusion et se donner les moyens d’en faire face’’, a-t-il fait remarquer, faisant notamment allusion à l’organisation du Magal de Porokhane, une localité du département de Nioro.



’’Nous avons mené des activités de sensibilisation sans pour autant parvenir à réunir beaucoup de monde. Nous sommes dans un milieu où les gens n’ont pas l’habitude de se livrer à ce genre d’acte’’, a signalé M. Ndiaye.



Il a regretté le fait que le recours aux infirmiers installés dans les postes de santé comme relais n’ait pas jusque-là donné les résultats espérés.



‘’Nous avons toujours sensibilisé les populations en leur faisant comprendre que donner du sang pouvait sauver des vies tout en permettant au donneur de connaître par exemple son groupe sanguin et son statut sérologique’’, a-t-il rappelé.



Le responsable de la banque de sang du district sanitaire de Nioro a également cité les autorités coutumières et religieuses parmi les acteurs pouvant convaincre les citoyens à donner de leur sang.



