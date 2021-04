Tocky-Gare (Diourbel), 7 avr (APS) - Abdou Diagne, maire de la commune de Tocky Gare, une collectivité territoriale de la région de Diourbel, a promis, mercredi, de porter à 75 % les fonds alloués à la santé pour une meilleure offre de soins aux populations, particulièrement les femmes.

’’Pour les fonds de dotation, on a pu faire le maximum et on est toujours disposé à accompagner les postes de santé de Tocky Gare et Walalane. Si on était à 25% pour le domaine de la santé, sachez que nous allons vers les 75%’’, a-t-il dit.

M. Diagne s’exprimait au cours cérémonie de distinction organisée par le Réseau Siggil Jiggéen qui a accompagné la mairie de Tocky dans la réalisation de ses engagements.

En 2020, le Conseil municipal a acheté un appareil échographique à hauteur de 5 millions de FCFA géré par le comité en charge des deux postes de santé qui polarisent 58 villages, soit une population de 26 000 habitants.

Selon le maire, ’’le ministre de la Santé a donné à la commune de Tocky du matériel médical à hauteur de 9 millions FCFA réparti entre les deux postes de santé, 6 millions FCFA à Walalane et 3 millions FCFA à Tocky Gare’’.

Aussi, le ministère a doté la commune d’une ambulance médicalisée.



Pour 2021, le Conseil municipal a pris l’engagement de construire deux logements de sages-femmes pour une valeur de 14 millions FCFA.

Le Conseil municipal a respecté ses engagements dans le cadre du programme NEMA-USAID dont le volet plaidoyer était assuré par le Réseau Siggil Jiggéen.

’’Le maire s’était engagé à hauteur de 200 mille FCFA en 2016 mais aujourd’hui, il a multiplié ses engagements par dix. Nous voulons que ce programme soit pérenne bien qu’on vient de boucler une phase’’, a salué Fatoumata Fall représentante Réseau Siggil Jigéen.



FD/OID/AKS