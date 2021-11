Kaffrine, 11 nov (APS) – Inauguré par le chef de l’Etat en mai dernier, l’Hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine fonctionne en plein régime avec le démarrage effectif de presque toutes les spécialités allant de l’ophtalmologie à la radiologie en passant par la néonatologie, la pédiatrie, les analyses de laboratoire, l’ORL, la pédiatrie, la gynécologie, l’orthopédie, les soins dentaires et la traumatologie.

"Aujourd’hui tous les services fonctionnent, il reste cependant certaines prestations comme les hospitalisations dans trois services notamment la réanimation, l’urologie et de l’ORL qui n’ont pas encore démarré", a confié son Directeur, Dr Babacar Sène qui recevait la visite d’une équipe du ministère de la Santé et de l’Action sociale en mission dans les nouveaux hôpitaux de Kaffrine et de Kédougou.

Interrogé par l’APS, avant la visite des locaux initiée par le MSAS pour voir "l’effectivité des services pour un fonctionnement optimal", Sène a relevé qu’il manque "également un spécialiste en cardiologie, important dans le dispositif, alors que le service est là avec tous les équipements disponibles".

"On est à plus de 80% de taux de fréquentation avec le déroulement d’une logique suivie par l’administration de l’hôpital puisque juste avant l’inauguration, 7 autres services ont été transférés de l’EPS1 de Kaffrine au nouvel hôpital Thierno Birahim Ndao (EPS2)", a-t-il expliqué.

Pour atteindre cette vitesse de croisière après un "timide démarrage de la fréquentation", l’hôpital a eu la chance d’avoir la même équipe de l’EPS 1 transféré dans le nouvel hôpital", a confié le Directeur qui a également gardé son poste.

Etablissement public de niveau 2 (EPS2), l’hôpital peint en vert ciment et blanc se dresse majestueusement sur plusieurs hectares à la sortie de la ville de Kaffrine face à la route nationale menant à Tambacounda. Devant le grand portail, des vigiles procèdent au contrôle d’identité et au port du masque des visiteurs dans un contexte de pandémie de Covid-19, même si la tendance est baissière.

Dès les premières heures de la matinée, le hall de l’hôpital, un grand bloc tout en vitrail qui laisse passer la lumière du jour accueille les patients venus en consultation chez le médecin généraliste pour une affection ou sollicitant un diagnostic ou une prise en charge plus poussé chez un spécialiste, une nouveauté dans la région.

L’EPS 1 faisait certes des actes chirurgicaux, avec un pôle mère-enfant, disposant d’un gynécologue et d’un pédiatre, mais l’EPS2 dispose d’un traumatologue orthopédiste qui prend en charge les accidentés de la circulation, a précisé Dr Sène.

"Connaissant le contexte de la région avec la route accidentogène qui abrite le corridor Dakar-Bamako, vous voyez l’apport du traumatologue dans la prise en charge", a-t-il relevé.

L’hôpital dispose également d’un chirurgien pédiatre qui prend en charge les cas de chirurgie chez l’enfant, un urologue avec 70% des actes de chirurgie général, un ORL qui n’existait pas dans la région.

"Nous sommes en train de compléter l’offre de services de la région de Kaffrine. Avant avec l’EPS1, il nous arrivait souvent d’évacuer les malades qui avaient besoin d’un traumatologue, d’un urologue, d’un ORL mais aujourd’hui tous ces cas sont pris en charge par le nouvel hôpital", a-t-il dit,

Devant des box séparés par des cloisons en verre, les préposés à l’accueil et l’orientation s’évertuent à délivrer le ticket de consultation aux nombreux visiteurs, après échanges sur le motif de la visite. Les tarifs, variant selon l’agent de santé sollicité pour la prestation, le généraliste, la sage-femme ou le spécialiste, mais "conformes à l’arrêté ministériel fixant les prix dans les Etablissements publics de santé".

"L’hôpital a démarré depuis le 11 janvier 2021 avec 5 services fonctionnels notamment les consultations externes, l’odontostomatologie, l’ophtalmologie, de la pharmacie et une partie du laboratoire", a confié le Directeur de l’hôpital Dr Babacar Sène.

En effet, a-t-il expliqué, "un plan de démarrage des services a été soumis aux autorités en choisissant de commencer par des prestations les moins compliquées pour ensuite poursuivre avec les hospitalisations pour terminer par les actes opératoires".

Une équipe renforcée par des spécialistes pour compléter l’offre de soins dans la région. Avec le maximum de spécialités possibles, selon le Directeur, l’hôpital est pratiquement à 17 spécialités avec deux sites puisque l’unité d’hémodialyse est installée à l’EPS1 mais rattachée à l’hôpital.

"Les prestations n’ont pas encore démarré pour l’unité de dialyse même si le néphrologue est déjà en fonction. Il reste la mise en service des machines et un complément du personnel’’, a ajouté le Directeur de l’hôpital.

Le cardiologue affecté n’a pas rejoint le poste, a-t-il fait savoir. Pour combler ce gap, un prestataire vient toutes les semaines faire des consultations et interpréter des électro cardio (ECG).

Le Directeur dit avoir reçu la notification par la tutelle de l’affectation de 30 agents, 17 infirmiers d’Etat dans le cadre de l’Innovation pour la santé de la mère et de l’Enfant en Afrique (ISMEA) de la Banque mondiale. Ce personnel va permettre à l’hôpital d’ouvrir les autres services d’hospitalisation.

"Le problème, c’est de résorber les gaps en ressources humaines même si nous pouvons dire que nous sommes plus lotis que les autres parce que le personnel de l’EPS 1 a rejoint le nouvel hôpital renforcé par un jet d’affectations", a souligné l’administration de l’hôpital.

Pour le Directeur du nouvel hôpital, le premier défi c’était de démarrer les prestations dans ce grand hôpital, ensuite de le faire fonctionner et le dernier qui est le plus grand, c’est la maintenance et l’entretien de l’infrastructure.

A moins d’un an de fonctionnement, l’hôpital qui attend du personnel pour des postes à pourvoir essentiellement le cardiologue et le personnel paramédical, a déjà réalisé 21373 consultations, 1881 hospitalisations, 628 interventions chirurgicales.

De même, 24416 examens de labo 4413 actes d’imagerie médicale, 4240 actes d’odontostomatologie, 274 opérations chirurgicales en ophtalmologie, ont été faits dans cet hôpital. La Kinésithérapeute a pris en charge 123 patients, 72 avortements spontanés liés à une pathologie ont été pris en charge.

Au niveau de la maternité, 479 accouchements en voie basse ont été enregistrés, 225 CPN alors qu’en néonatologie, 285 bébés de 0 à 28 jours ont été hospitalisés dans le service. Des prestations réalisées depuis le 11 janvier 2021