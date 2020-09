Diamniadio, 29 sept (APS) - Le président de la République, Macky Sall a réaffirmé mardi à Diamniadio, la finalisation en cours d’un plan quinquennal de financement pérenne du secteur de la santé d’un montant de 500 milliards de francs Cfa.



‘’Nous finalisons un plan de financement de santé résilient et pérenne de 500 milliards de Francs CFA sur la période 2020-2024’’, a-t-il redit à l’ouverture d’un conseil présidentiel consacré à la relance de l’économie sénégalaise.



Ce plan va s’articuler autour de la modernisation du système de santé par la réhabilitation, la construction et l’équipement de structures, le recrutement de personnel de santé notamment de médecins, spécialistes, infirmiers et de sages-femmes ainsi que d’autres personnels de soutien, a-t-il fait savoir.



‘’La question sanitaire doit être prise au sérieux. Le relèvement du plateau médical est devenu un impératif. Il faut des réformes pour accompagner les efforts. Il faut une réforme dans la gestion hospitalière’’, a ainsi suggéré Macky Sall.



Le Chef de l’Etat a par ailleurs salué le plan de riposte national contre le COVID-19, en félicitant le professionnel de santé pour le rôle joué.





