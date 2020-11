Dakar, 10 nov (APS) - Le Sénégal s’est fixé pour objectif d’éliminer les cécités évitables dont la prévalence est de 1,42 %, a indiqué mardi le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Alphonse Ousmane Thiaw.

"Au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles sont des problèmes majeurs de santé de par leur ampleur et leur gravité", a-t-il rappelé, à l’occasion d’une cérémonie de réception de matériel médical destiné aux unités de soins oculaires, au siège du ministère de la Santé.

Avec une prévalence de 1,42%, "on dénombrait près de 165.000 aveugles et plus de 55.000 malvoyants", a indiqué M. Thiaw.



Le don de matériel destiné aux unités de soins oculaires, d’une valeur de 42 millions de francs CFA, est offert par l’Organisation non gouvernementale "Sightsavers", dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme national de promotion de la santé oculaire.



Avec "72 centres de soins oculaires, chaque région présente une unité de chirurgie de la cataracte et des unités simples de soins dans les différents centres de santé", a indiqué le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale.

La directrice régionale de Sightsavers, Fatoumata Diouf Diallo, relève que "les pays en développement sont de nos jours confrontés aux défis liés à la transition épidémiologique".



Selon elle, la santé oculaire "n’y fait pas une exception’’, d’autant que les dernières statistiques publiées par l’agence internationale pour la prévention de la cécité en 2017 font état de 253 millions de handicapés visuels, "dont 53% de femmes".

"Cette prévalence de 1,42 % serait construite autour des causes dominantes que sont la cataracte, le trachome, les cécités d’origine cornéenne, le glaucome. Cependant, 75% des cas de cécité peuvent être évités ou traités en agissant sur les principales causes que sont entre autres les vices réfraction et la cataracte", a-t-elle noté.

Ces équipements en soins oculaires et consommables COVID-19 sont destinés aux districts sanitaires de Koumpentoum, Kédougou, Louga, Kaffrine, Ziguinchor, Bambey, Linguère, Bignona, Sokone, Nioro, Goudomp, Gossas, Malem Hodar, Kébémer, Koungheul et Fatick.

Les consommables COVID-19 sont destinés aux régions médicales de Dakar, Diourbel, Louga, Sédhiou, Tambacounda et Thiès.

Alphonse Ousmane Thiaw a exhorté les acteurs au niveau déconcentré à une utilisation efficiente de ces équipements, en ayant une attention toute particulière sur la maintenance et le réapprovisionnement en intrants afin d’éviter la rupture d’offres de services.