Dakar, 6 mai (APS) - Le système des Nations unies au Sénégal va remettre des dons à la mairie de Médina et celle de Ngor, dans le cadre de sa semaine d’engagement communautaire contre la COVID-19.



La remise du don destiné à la mairie de la Médina se déroulera lors d’une cérémonie qui se tiendra ce jeudi à 12h30, dans les locaux de la mairie, en présence de représentants des femmes et des jeunes de la commune, notamment des "Badienou Gox" (marraines de quartier) et dirigeants d’ASC, précise un communiqué.

La cérémonie prévue à la mairie de Ngor se tiendra vendredi, à 9h30, signale le communiqué.

Il ajoute que le système des Nations unies au Sénégal "est engagé depuis le début de la pandémie de COVID-19, auprès du gouvernement, des populations, des communautés et des collectivités locales, pour combattre la maladie et permettre les conditions d’une résilience effective et de la relance socio-économique".

"Malgré la bonne gestion de la pandémie par le Sénégal, qui lui vaut d’être cité en exemple à travers le monde, la pandémie est toujours présente et nous devons rester mobilisés, en respectant scrupuleusement les gestes barrières et les recommandations des autorités sanitaires", lit-on encore.

"Aussi, dans le souci d’être toujours présent auprès des populations, le système des Nations unies au Sénégal met à la disposition de communes, des lots de matériels de protection et de prévention, en rappelant la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières", ajoute le communiqué.