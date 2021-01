Dakar, 28 jan (APS) - Le biologiste sénégalais Souleymane Mboup a annoncé vendredi que des échantillons analysés par ses équipes de recherche ont confirmé la présence au Sénégal d’un variant britannique du coronavirus.



"Nous vous informons avoir confirmé la présence d’un variant britannique SARS COV-2 dans les échantillons de la deuxième série", a-t-il dit jeudi lors du point quotidien consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal.

Selon le professeur Mboup, les équipes de l’Institut de recherche, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) dont il est le président-fondateur, "ont procédé au séquençage d’échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome sequencing puis ont réalisé le génotypage avec la méthode des Next Generation Sequencing (NGS)".

A l’issue de ce travail mené avec des chercheurs gambiens du "MRC Unit The Gambia at LSHTM", il a été confirmé "la présence d’un variant britannique SARS COV-2 dans ces échantillons".

"Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective", a déclaré Souleymane Mboup.

Le chercheur rappelle que les mutations font partie du mode de fonctionnement normal pour les virus, leur survie dépendant de ces mutations qui leur permettent de s’adapter à leur environnement et aux différents hôtes qu’ils infectent.

Il rappelle que vers la fin de l’année 2020, par exemple, il avait été observé une propagation des variants du coronavirus (SARS-CoV-2) particulièrement contagieux.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le variant britannique est désormais présent dans 70 pays et territoires au 25 janvier, soit 10 de plus qu’au 19 du même mois.

De même le variant sud-africain poursuit aussi sa propagation et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit dans 8 pays de plus, indiquent les services de l’OMS.

Le variant sud-africain, comme le britannique, "est beaucoup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2 originellement", ajoutent les services de l’OMS.



Ils signalent que le variant brésilien a été également signalé dans six nouveaux pays, soit 8 au total.

BHC/BK