Dakar, 1er déc (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi 18 nouvelles contaminations au coronavirus (Covid-19) enregistrées au cours des dernières vingt-quatre heures, un chiffre en légère hausse par rapport à lundi.



Les nouvelles infections ont été détectées à la suite de 680 tests pour un taux de positivité de 2,65 %, a précisé le directeur de la prévention Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, en présentant le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Elles sont composées de six cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 12 cas issus de la transmission communautaire. Les infections dont on ignore la source de la transmission, qui sont au nombre de 12, proviennent notamment de Fatick (4), Touba (2), Dieupeul (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Ouakam (1), Pété (1), Yarakh (1).



Aucun décès n’a été enregistré durant les dernières 24 heures, a indiqué le Dr Ndiaye, annonçant que 20 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Le Sénégal a enregistré depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie sur son territoire, 16.107 cas positifs de Covid-19, dont 15.627 guéris et 333 décès. Cent quarante-six patients sont encore sous traitement.