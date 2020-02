De l’envoyé spécial de l’APS : Pape Ousmane Ngom

Séoul (Corée), 3 fév (APS) – Le président de l’Institut et de la Fondation médicale Magnola, Dr Jang Kyun Kun, a assuré, lundi à Séoul (Corée), que "toutes les mesures sont prises" par les autorités étatiques et sanitaires de la Corée du Sud pour prévenir toute transmission du coronavirus.

"Vous n’avez aucun souci à vous faire durant tout votre séjour ici à Séoul. Le gouvernement et les autorités sanitaires ont pris toutes les mesures pour prévenir la transmission du coronavirus", a-t-il dit devant les milliers de participants au Sommet mondial 2020 pour la paix, qui s’est ouvert ce lundi.

Le Dr Jang Kyun Kun assure que la situation du coronavirus 2019-nCoV, dont l’épidémie s’est déclarée dans la région de Wuhan, en Chine avant de se répandre dans 24 pays dont la Corée, ‘’est sous contrôle".

Il indique que sa structure sanitaire de classe mondiale fournit des services médicaux d’urgence de qualité et a déployé ses spécialistes dans les différents sites qui accueillent les délégués venus participer au Sommet mondial 2020 sur la paix.

"Des spécialistes et des cliniques mobiles sont mobilisés, des captures de température se font régulièrement afin de parer à toute surprise", a-t-il ajouté.

Des caméras thermiques et des personnels médicaux sont en effet visibles un peu partout à l’aéroport, dans les différents hôtels et lieux accueillant les participants. "Si la caméra décèle que votre température est élevée, alors on vous met en observation pour voir si ce cas suspect est avéré ou non", a expliqué un agent de santé posté devant cet appareil.

A chaque passage devant une caméra thermique, les personnels de santé offrent un cache-nez, tout en conseillant de le porter pour parer à toute surprise et de se laver les mains régulièrement.

Dr Jang Kyun Kun souligne qu’un système de mise en quarantaine très strict a été mis en place à chaque fois qu’un cas suspect ‘’est décelé". Il invite à faire appel au personnel médical en cas de fièvre ou de toux prolongée.

"Notre pays qui a mis sous contrôle 15 patients, n’a pas enregistré de mort jusque-là", précise-t-il.

Pour leur part, les responsables de l’hôtel qui accueille les délégations déclarent qu’en dehors des caméras thermiques, le rez-de-chaussée et tout le réceptif sont régulièrement stérilisés.

Ils indiquent que les autorités sanitaires leur ont demandé de faire un rapport en cas d’apparition de symptômes (température corporelle supérieure à 37.0°, difficultés à respirer, toux, mal de tête, écoulement nasal, gorge irritée) du coronavirus 2019-nCoV chez un client de l’hôtel.

Le coronavirus est une forme de grippe qui se transmet par voie aérienne. La maladie s’est déclarée dans la région chinoise de Wuhan avant de se répandre à grande vitesse dans le monde, avec de nombreuses personnes infectées et près de 400 morts, dont la plupart en Chine.