Thiès, 15 oct (APS) - Les directeurs d’hôpitaux publics et privés de l’ensemble du pays se sont retrouvés, jeudi à Thiès, pour trois jours d’évaluation et de prospective, à l’occasion de la troisième réunion de coordination de l’année, sous l’égide du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Cette rencontre regroupant des directeurs d’établissements publics et privés de santé, permet de ‘’faire une évaluation des structures de faire une évaluation des structures de santé mais aussi de se projeter en perspective pour voir (…) les défis et les efforts et les enjeux pour le futur’’, a dit le ministre de la Santé.

’’Tous les directeurs d’hôpital sont là’’, a précisé le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, non sans souligner l’importance de cette rencontre où ‘’l’on entre dans le fond des choses’’.

’’Le président Macky Sall a décidé de mettre beaucoup de ressources dans le Plan d’investissement et de réforme pour un système de santé résilient et pérenne’’, a-t-il relevé.

Il a ajouté que ’’ces ressources-là n’apporteront une rentabilité sociale que si véritablement ces moyens s’installent dans un écosystème de qualité’’, qui nécessite de ‘’véritables réformes’’.

Le ministre a insisté sur l’urgence d’un système de santé mettant la satisfaction du patient au cœur de son intervention, ce qui passe par une qualité de la prise en charge, un environnement hospitalier propre et accueillant.



La gouvernance hospitalière, notamment l’équilibre financier des hôpitaux, qui ne doivent pas être des ‘’gouffres à sous’’, selon lui, sera aussi au nombre des questions qui seront abordées, lors de ces trois jours de discussions.

Le ministre en a profité pour appeler les directeurs d’hôpitaux à ‘’maintenir la même vigilance’’, malgré une ‘’tendance baissière’’ de la Covid-19, dont l’hôpital est le ’’lieu de prise en charge par excellence’’ des malades.

La représentante-résidente de l’OMS est présente à cette réunion de coordination.