Louga, 28 avr(APS) - Le médecin-chef de région de Louga, Cheikh Sadibou Senghor, a plaidé pour un renforcement de l’équipement médical et du personnel de santé dans cette région du nord du Sénégal.



"Nous avons enregistré beaucoup de progrès au niveau de la région, mais nous restons confrontés à certaines difficultés notamment au niveau du personnel de santé", a-t-il dit mardi lors de la revue annuelle conjointe régionale du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



"Nous n’avons pas suffisamment d’infirmiers ni de sages-femmes. Nous manquons de spécialistes comme des pédiatres. Nous en avons qu’un seul pour toute la region. Nos blocs opératoires sont fermés parce que nous n’avons pas de spécialistes en anesthésiste réanimation, ni de gynécologues", a déploré le docteur Senghor.



Il a souligné que le manque en ressource humaine et en équipement risque d’impacter le indicateurs bien que la région a été "performante dans presque tous les programmes de santé".



La revue annuelle conjointe régionale va permettre d’évaluer d’évaluer les niveaux de performances de chaque programme de santé, mais aussi de "voir comment maintenir les acquis, améliorer certains points et formuler des recommandations", a expliqué le médecin-chef de Louga.



Cheikh Sadibou Senghor a précisé que sa structure portera également les préoccupations au niveau national auprès des décideurs.



