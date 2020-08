Dakar, 5 août (APS) - Le chef de l’Etat a demandé mercredi au gouvernement de déployer "un dispositif spécial" permettant aux services de sécurité de contrôler l’accès aux lieux publics sur le territoire national, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, a appris l’APS de source officielle.

"Le président de la République, abordant l’implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende en cas d’infraction’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

A ce sujet, il a demandé ‘’au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et des rassemblements publics, sur l’étendue du territoire national".

Au total, 3.331 personnes atteintes de la Covid-19 sont prises en charge par les établissements de santé dédiés au traitement de la maladie à coronavirus, à la date du 5 août, selon les chiffres rendus publics par les autorités.

Le ministère de la Santé a rapporté, ce mercredi, 106 nouvelles contaminations à la Covid-19, portant à 10.538 les cas d’infection au coronavirus officiellement déclarés dans le pays depuis le 2 mars.

Sur 1.241 tests effectués au cours des dernières vingt-quatre heures, 106 s’étaient révélés positifs, selon le directeur la prévention médicale.

S’exprimant lors de la présentation du dernier bilan quotidien de la pandémie au Sénégal, Mamadou Ndiaye a précisé que les nouvelles contaminations concernent 77 cas contacts suivis par les services sanitaires, deux cas importés via l’aéroport international Blaise Diagne de Diass et 27 cas causés par la transmission communautaire.