Dakar, 5 nov (APS) – Le Sénégal abrite du 8 au 11 novembre la 10ème Conférence internationale francophone de lutte contre le VIH et les Hépatites (AFRAVIH), annonce un communiqué transmis à l’APS.



Organisée sous l’égide du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS), AFRAVIH 2020 est axée sur sur le thème ’’VIH, Hépatites et Santé sexuelle, Covid-19’’.



Dix ans après Casablanca, il était prévu que l’AFRAVIH soit de retour en Afrique et le Sénégal avait été choisi pour fêter la 10eme édition, selon les organisateurs.



Ils précisent que la conférence sera entièrement virtuelle en raison de la crise sanitaire du Covid-19.



L’AFRAVIH 2020, souligne t-on encore dans le communiqué, revêt tout un symbole et permettra de faire le bilan dans la riposte au VIH.



Il s’agit d’évaluer l’impact de la stratégie des 90-90-90 mais aussi de mesurer l’impact de l’appel de Bordeaux (2018) et portant sur les hépatites.



Selon le texte, la vision stratégique et opérationnelle d’AFRAVIH, qui réunit tous les deux ans les acteurs et experts de la riposte au VIH issus de pays de la francophonie, sera celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes et plus efficaces.



Le professeur Coumba Touré Kane, PCA de Enda Santé et Recteur de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass, est la présidente de AFRAVIH 2020.



Le docteur Safiatou Thiam, Secrétaire exécutive du CNLS est la co-présidente.