Dakar,29 juin (APS) - L’Etat va recruter 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé sur la période 2020-2021, a annoncé, lundi, le président de la République, Macky Sall.

"(...) sur la séquence 2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien", a-t-il dit dans un message à la nation par visioconférence

S’agissant des médecins, a précisé le président Sall, la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.

Le gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale, à travers le Plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté, a-t-il annoncé.

Selon lui, "ce Plan sera adopté prochainement lors d’un Conseil présidentiel".