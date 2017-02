Dakar, 1 er fév (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au Gouvernement de prendre d’urgence toutes les dispositions requises, pour le renouvellement, dans les meilleurs délais, de l’appareil de radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec, en panne depuis plusieurs semaines, a-t-on appris de source officielle.

Présidant le Conseil hebdomadaire des ministres, il a également invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre efficace du Plan national de lutte contre le cancer.

Au demeurant, le Président de la République invite le Premier ministre à accélérer la finalisation du processus d’évaluation technique et financière de l’effectivité de la Couverture maladie universelle (CMU), afin d’examiner les modalités de sa capitalisation et de son extension à d’autres soins et analyses spécialisés, souligne le communiqué.