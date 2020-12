Dakar, 23 déc (APS) - Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement d’accroître le soutien de l’Etat aux initiatives des femmes et de renforcer la santé maternelle.

"Le chef de l’Etat demande au gouvernement d’accroître (…) le soutien de l’Etat aux initiatives des femmes et d’engager la mise en œuvre des [mesures] nécessaires au renforcement de la santé maternelle", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a exprimé les mêmes préoccupations concernant "l’éducation et la formation des femmes, de même que la lutte contre les violences et discriminations en leur endroit".

Il a dit au Conseil des ministres avoir reçu, vendredi 18 décembre, une délégation du Caucus des femmes leaders venue "faire le plaidoyer pour la participation notable des femmes à la vie politique".

Macky Sall s’est également prononcé pour "la promotion des femmes (…) dans les institutions nationales et locales".

"Il a (…) exhorté le gouvernement à accentuer l’autonomisation économique des femmes par la mobilisation des dispositifs d’encadrement et de financement souples et efficaces", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

De même a-t-il demandé à la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants d’évaluer et d’actualiser la Stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre.