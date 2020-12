Dakar, 30 déc (APS) - Plus de 85% des décès prématurés liés aux maladies non transmissibles (MNT) sont enregistrés dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, a indiqué, mercredi, le docteur Idrissa Talla, de la représentation nationale de l’organisation mondiale de la santé (OMS).

M Talla s’exprimait lors d’une réunion du comité national multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles.

Selon lui, ’’les maladies non transmissibles ont un impact disproportionné dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui recensent plus des trois quarts des décès dus à ces maladies, soit 32 millions de morts’’.

’’Prés de 42% des décès dus aux MNT dans le monde, dont 15 millions sont prématurés, puisque, survenant dans la tranche d’âge de 30 à 60 ans et sont également évitables’’, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que ’’les coûts exorbitants des maladies non transmissibles, avec souvent des traitements longs et onéreux et la disparition des soutiens de familles, acculent chaque année des millions de personnes dans la pauvreté et étouffent le développement’’.

Pour Dr Talla, un moyen de lutte important consiste à réduire les facteurs de risque associés à ces maladies.

A cela s’ajoutent des solutions peu coûteuses pour les gouvernements et les autres parties prenantes pour diminuer les facteurs de risque courants pouvant être modifiés.